'Ukraynalı Sağ Sektör örgütü, 50 Rus yetkiliyi öldürmek istiyor'

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Sağ Sektör'ün 'Merkezi Milliyetçi Mahkeme' adını verdikleri bir mahkeme kurarak örgüt üyelerine Kırım'da hüküm giyen Kostenko'nun intikamını almak için 50 Rus emniyet yetkilisini öldürme talimatı verdiğini ifade etti.

Petrenko, Rusya Soruşturma Komitesi'nin yaşanan gelişme sonrasında Sağ Sektör'ün yöneticileri ve üyeleri hakkında dava açtığını sözlerine ekledi.

Kostenko, Ukrayna'daki tartışmalı iktidar değişimi sürecinde aktif olarak yer aldığı için Kırım Mahkemesi tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ukrayna'nın birçok kentinde, Şubat 2014'te, aşırılık yanlıları idari, mahkeme ve polis binalarını işgal etmişti.