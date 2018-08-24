Klintseviç: ABD’nin S-400’lerden dolayı uyguladığı yaptırımlar haksız rekabet örneğidir

Frants Klintseviç gazetecilere verdiği demeçte, yaptırım tehdidinin haksız rekabet örneği olduğunu belirterek "Silah pazarındaki rekabette Rusya'ya kaybeden ABD, evrensel silahı olan yaptırımlara başvuruyor" dedi.
© AFP 2018 / Mandel Ngan
"Aslında, ABD ekonomik çıkarlarını böyle yakışıksız bir şekilde savunmaya çalışıyor" ifadesini kullanan Klintseviç, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu anlamda, ABD'nin S-400'ün Rusya tarafından satışına tepkisi ile Kuzey Akımı 2 projesinin uygulanması arasında bir fark görmüyorum."
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