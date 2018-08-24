Rus Dışişleri: Ukrayna, Vışinskiy'in haklarını ihlal ediyor

Vışinskiy'in cezaevindeki 100. günü olması dolayısıyla bir açıklama yayınlayan Rus Dışişleri, Kiev yönetiminin çifte vatandaş olduğu gerekesiyle Vışinskiy'in Rus diplomatlarla görüşmesine müsaade etmediğine dikkat çekerek, bu durumun gazetecinin haklarının ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Vışinskiy'in durumunun iyileşmediğine ve Ukrayna'nın uluslararası yükümlülüklerine uygun hale davranmadığına dikkat çeken bakanlık, tahkim mahkemesinin Rus gazeteciyi kefaletle serbest bırakmamasının bu durumun bir diğer kanıtı olduğunun altını çizdi.

Rus Dışişleri, Ukrayna yönetiminin gazetecilerin çalışmalarına yönelik engellemelerinin uluslararası toplum tarafından kınanması gerektiğini de kaydetti.

15 Mayıs'ta RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyeleri, Vışinskiy'i gözaltına almış ve evinde arama yapmıştı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanmıştı. Vışinskiy, 17 Mayıs'ta Herson Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 2 ay hapse mahkum edilmişti.

Vışinskiy'in avukatı Andrey Domanskiy, müvekkili hakkındaki tutuklama kararı için temyize başvurmuş ancak 11 Temmuz'da mahkemenin aldığı kararla Rus gazetecinin tutukluluk süresi 13 Eylül'e kadar uzatılmıştı.