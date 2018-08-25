Rusya: ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'yi yeniden vurma hazırlığı yapıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi yeniden vurmaya hazırlandığını açıkladı. Özel bir İngiliz askeri şirket rehberliğinde eğitilen militanların İdlib'de olduğunu açıklayan Rusya, yine bir kimyasal saldırı provokasyonu üzerinden Suriye'nin suçlanacağının altını çizdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa'yı Suriye hükümet güçlerinin kimyasal silah kullandığı bahanesiyle Suriye'yi yeniden vurma hazırlığı yapmakla suçladı.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, olası bir operasyonun gündemde olduğu İdlib'deki militanların da sivillere 'kimyasal silahla saldırıp' hükümeti suçlama hazırlığında olduğunu söyledi: İdlib'deki Cisr el Şuğur'da 'kimyasal saldırı' düzenlemek için Tahrir el Şam (eski adıyla El Nusra) militanları klorin dolu 8 tankeri, Cisr el Şuğur'un yalnızca birkaç kilometre uzağundaki bir köye konuşlandırdı."

Konaşenkov, özel bir İngiliz askeri şirketi olan Olive'in rehberliğinde, zehirli maddeleri kullanabilmek için eğitilen bir grup militanın da İdlib'e vardığını açıkladı: "Militanlar, Beyaz Miğferler'in kıyafetlerini giyip kimyasal saldırı kurbanlarını kurturma mizanseni yapmakla görevlendirildi."

Konaşenkov, ABD'nin 56 kruz füzesi taşıyan USS The Sullivans destroyerini Basra Körfezi'ne, B-1B savaş uçağını da Katar'daki askeri üsse konuşlandırdığını duyurup Suriye'yi yeniden vurmaya hazır oldukları uyarısı yaptı: "İngiliz özel kuvvetlerinin aktif rol aldığı bu provokasyon, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye hükümeti ve ekonomi tesislerine füze saldırısı düzenlemesi için diğer bir bahane olarak kullanılacak."

ABD, İngiltere ve Fransa'da üst düzey isimlerin, Suriye hükümetinin kimyasal saldırı düzenlemesi halinde yanıt vereceklerini söyledikleri temelsiz açıklamaları hatırlatan Konaşenkov, tüm bunların da saldırı hazırlığınının bir parçası olduğunu vurguladı.