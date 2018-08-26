Rusya'da AVM'de çıkan yangın nedeniyle 500 kişi tahliye edildi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Yekaterinburg servisinden yapılan açıklamaya göre Greenwich alışveriş merkezinden yangın nedeniyle yaklaşık 500 kişi tahliye edildi.
Otomatik alarm sistemi, yangının çıktığı yerin hızlıca belirlenmesi ve tahliyenin gerçekleştirilmesini sağladı.
Yangın sabah saatlerinde 3. kattaki havalandırma bacalarında çıktı ve 14 dakika içerisinde söndürüldü.
В Екатеринбурге в ТРЦ "Гринвич" произошел пожар— МК в Екатеринбурге (@mk_eburg) August 26, 2018
В воскресенье, 26 августа, в Екатеринбурге в ТРЦ "Гринвич" произошел пожар #екатеринбург https://t.co/HzoBqPD0B6
Olayda ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda detay verilmedi.
Rusya'nın Keremovo kentindeki Zimnyaya Vişnya alışveriş merkezinde 25 Mart'ta çıkan yangında 41'i çocuk 64 kişi ölmüştü.
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