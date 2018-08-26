Rusya'da AVM'de çıkan yangın nedeniyle 500 kişi tahliye edildi

Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki Greenwich alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle 500 kadar kişi tahliye edildi.

© Sputnik . Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Rusya'daki yangında 37 kişinin öldüğü doğrulandı

Rusya'da Keremovo'daki yangından aylar sonra bir AVM'de yine yangın paniği yaşandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Yekaterinburg servisinden yapılan açıklamaya göre Greenwich alışveriş merkezinden yangın nedeniyle yaklaşık 500 kişi tahliye edildi.

Otomatik alarm sistemi, yangının çıktığı yerin hızlıca belirlenmesi ve tahliyenin gerçekleştirilmesini sağladı.

Yangın sabah saatlerinde 3. kattaki havalandırma bacalarında çıktı ve 14 dakika içerisinde söndürüldü.

В Екатеринбурге в ТРЦ "Гринвич" произошел пожар

В воскресенье, 26 августа, в Екатеринбурге в ТРЦ "Гринвич" произошел пожар #екатеринбург https://t.co/HzoBqPD0B6 — МК в Екатеринбурге (@mk_eburg) August 26, 2018

Olayda ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda detay verilmedi.

Rusya'nın Keremovo kentindeki Zimnyaya Vişnya alışveriş merkezinde 25 Mart'ta çıkan yangında 41'i çocuk 64 kişi ölmüştü.