Rus büyükelçilik: İngiliz uçaklarının Rus uçağına eşlik etmesi provokatif bir adım

© AP Photo / Vadim Ghirda İngiliz savaş jetleri Rus Su-24 uçaklarına ‘eşlik etmek’ için havalandı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği "Son yaşananlar İngiltere ve diğer NATO güçlerinin Romanya, Polonya veya Baltık ülkelerine konuşlandırılmasının ne kadar zararlı olduğunu açıkça gözler önüne seriyor. Bu tür bir askeri varlık bir başka tarafın güvenliğini arttırmak yerine, İngiliz yetkililer tarafından provokatif eylemler için kullanılıyor. Bu hem üzücü sözlü açıklamalarla, hem de tehlikeli askeri yöntemlerle yapılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Rusya'nın uluslararası hukuka tam bir riayet gösterdiği ve İngiltere'ye karşı bir tehlike teşkil etmediği vurgulandı.

İngiltere Hava Kuvvetleri perşembe günü Typhoon uçaklarının Karadeniz'de NATO hava sahasına doğru ilerlediğini iddia ettiği bir Rus uçağını 'engellediği' açıklamasını yapmıştı.