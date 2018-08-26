Putin: Güney Osetya’yı desteklemeye devam edeceğiz

© Sputnik / Sergey Pyatakov Rusya'dan Gürcistan'a Abhazya ve Güney Osetya ile saldırmazlık anlaşması imzalama çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Osetya’nın bağımsızlığının kabul edilmesinin 10. yıldönümüne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama Rusya’nın Güney Osetya Büyükelçisi Marat Kulahmetov tarafından okundu. Açıklamada “Güney Osetya’yı ulusal güvenlik de dahil, baskı unsuru olan her türlü konunun çözümünde desteklemeye devam etmek istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Rusya 26 Ağustos 2008’de Güney Osetya ve Abhazya’nın bağımsızlığını tanımıştı.