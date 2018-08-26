Birleşik Rusya partisinin logosuyla kokain sevkiyatı yaparken yakalandılar

Doğu Flanders polis yetkilisi, bunun şimdiye kadar Ghent limanında tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu olduğunu söyledi. Polise göre, tacirler paketler üzerinde bu tarz etiketler kullanarak alıcıya kendi ürününü belli etmeye ya da ne tür bir uyuşturucu olduğunu anlatmaya çalıştığını belirtti.
A shipment of two tonnes of cocaine was discovered in Belgium, marked by the logo of Putin's "United Russia" party. pic.twitter.com/VfpHiZiZsG— Anton Shekhovtsov (@A_SHEKH0VTS0V) August 25, 2018
Birleşik Rusya’dan milletvekili Yevgeniy Revenko da Facebook’tan konuyla ilgili esprili bir açıklama yaptı. Revenko “Uyuşturucu tacirleri bizim bayrağımızla ayıyı sevmiş olacak” ifadesini kullandı.
Latin Amerikalı uyuşturucu tacirleri sevkiyatlar sırasında farklı etiketler kullanıyor. Temmuz ayında Guatemala’da 823 ton kokain paketi yakalanmıştı. Paketlerde Brezilyalı futbolcu Neymar üzerinde bir Barcelona formasıylaydı.
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