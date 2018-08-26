Birleşik Rusya partisinin logosuyla kokain sevkiyatı yaparken yakalandılar

İktidardaki Birleşik Rusya partisinin ülkenin sembolü olan ayı figürü ve bayraklı logosu, uyuşturucu tacirleri tarafından toplam değeri 100 milyon euro olan kokain paketlerinde kullanıldı. Logonun yapıştırıldığı paketler Brezilya’dan Belçika’ya götürüldükten sonra polis tarafından yakalandı.

© AFP 2018 / Alexei Druzhinin Rakamlarla Birleşik Rusya partisi

Het Laaste Niews gazetesinin aktardığına göre, Belçika polisi bu hafta 100 milyon euro değerinde 2 ton, tuğla gibi sıkıştırılmış paketler halinde kokaini yakaladı. Brezilya’dan Belçika’daki Ghent limanından sevk edilen paketlerde Birleşik Rusya partisinin ayı ve Rusya bayraklı logosu bulunması dikkat çekti.

Doğu Flanders polis yetkilisi, bunun şimdiye kadar Ghent limanında tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu olduğunu söyledi. Polise göre, tacirler paketler üzerinde bu tarz etiketler kullanarak alıcıya kendi ürününü belli etmeye ya da ne tür bir uyuşturucu olduğunu anlatmaya çalıştığını belirtti.

A shipment of two tonnes of cocaine was discovered in Belgium, marked by the logo of Putin's "United Russia" party. pic.twitter.com/VfpHiZiZsG — Anton Shekhovtsov (@A_SHEKH0VTS0V) August 25, 2018

​Birleşik Rusya’dan milletvekili Yevgeniy Revenko da Facebook’tan konuyla ilgili esprili bir açıklama yaptı. Revenko “Uyuşturucu tacirleri bizim bayrağımızla ayıyı sevmiş olacak” ifadesini kullandı.

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Latin Amerikalı uyuşturucu tacirleri sevkiyatlar sırasında farklı etiketler kullanıyor. Temmuz ayında Guatemala’da 823 ton kokain paketi yakalanmıştı. Paketlerde Brezilyalı futbolcu Neymar üzerinde bir Barcelona formasıylaydı.