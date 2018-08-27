Rus ‘katil uyduları’ Batı basınında

Her iki ülkeden gelen açıklamaların geçerli olabileceğine dikkat çekilen makalede, hassas manevra kabiliyeti olan ve tamir için gerekli setlerin bulunduğu bu tür uyduların teorik olarak diğer uzay araçlarını devreden çıkarabilecekleri ifade edildi.
'ABD VE ÇİN'İN ELİNDE DE BULUNUYOR'
Moskova'nın 2014'te yörüngeye fırlatılan Kosmos-2499 uydusunu dünya kamuoyuna duyurmamasının, ‘katil uydunun' test edildiği konusunda bazı şüphelere yol açtığı belirtilen haberde, bu seriden diğer modellerin fırlatılmasının da benzer bir tepkiye neden olduğu ve uyduların özel amaçlarla kullanıldığı yönündeki şüpheleri arttırdığı vurgulandı.
Manevra yaparak yörüngede ilerleme ve diğer uyduları izleme ya da başka bir şekilde etkileşim kurma olanaklarına sahip olan teftiş uyduları ABD ve Çin'in elinde de bulunuyor. En iyi bilinen keşif uydusuysa, ABD'nin X-37B (Yörünge Test Aracı) adlı robot uzay aracı.
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