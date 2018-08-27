Rus ‘katil uyduları’ Batı basınında

© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı Rusya, Soyuz füzesi ile yörüngeye uydu fırlattı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Yleem Poblete'in bu yakınlarda Cenevre'de düzenlenen silahsızlanma konulu konferansta Rusya'yı bu tür uyduları fırlatmakla suçladığını hatırlatan dergi, Moskova'nınsa söz konusu uyduların diğer uzay araçlarındaki sorunları tespit etmek için geliştirilen teftiş uyduları olduğunu belirttiğini kaydetti.

Her iki ülkeden gelen açıklamaların geçerli olabileceğine dikkat çekilen makalede, hassas manevra kabiliyeti olan ve tamir için gerekli setlerin bulunduğu bu tür uyduların teorik olarak diğer uzay araçlarını devreden çıkarabilecekleri ifade edildi.

'ABD VE ÇİN'İN ELİNDE DE BULUNUYOR'

Gazete, bazı bilgilere göre Rusya'nın 2013'ten itibaren hassas manevra yapabilen Kosmos-2491, Kosmos-2499, Kosmos-2504 ve Kosmos-2519 diye adlandırılan 4 adet teftiş uydusu fırlattığını ve ABD Dışişleri yetkilisini kızdıran da bu uyduların olduğunu yazdı.

Moskova'nın 2014'te yörüngeye fırlatılan Kosmos-2499 uydusunu dünya kamuoyuna duyurmamasının, ‘katil uydunun' test edildiği konusunda bazı şüphelere yol açtığı belirtilen haberde, bu seriden diğer modellerin fırlatılmasının da benzer bir tepkiye neden olduğu ve uyduların özel amaçlarla kullanıldığı yönündeki şüpheleri arttırdığı vurgulandı.

Manevra yaparak yörüngede ilerleme ve diğer uyduları izleme ya da başka bir şekilde etkileşim kurma olanaklarına sahip olan teftiş uyduları ABD ve Çin'in elinde de bulunuyor. En iyi bilinen keşif uydusuysa, ABD'nin X-37B (Yörünge Test Aracı) adlı robot uzay aracı.