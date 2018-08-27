Peskov: Türkiye, Rusya ve İran zirvesi Tahran'da yapılabilir

Peskov'a, bugünkü basın toplantısında, Türk basınında 3'lü zirve hakkında yer alan bilgilerin Kremlin tarafından doğrulanıp doğrulanmadığı soruldu.

Türk basınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'lü zirve için 7 Eylül'de İran'a gideceği ve zirvenin Tebriz'de yapılacağı belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü, Türkiye, Rusya ve İran zirvesinin Tahran'da gerçekleşebileceğini söyledi.

Peskov şöyle konuştu:

"3'lü zirve için hazırlıklar devam ediyor. Tahran'da yapılabilir. Tüm nüanslar hakkında mutabakat sağlanması için diplomatik kanallar üzerinden çalışma yapılıyor. Bunun sonucunda bir açıklama yapacağız.''