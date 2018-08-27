Rus Dışişleri'nden ABD'ye yaptırım yanıtı: Yolumuzdan döndüremezsiniz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'ın Rusya'ya karşı yaptırım getirmek için bir bahane olarak Skripal olayını kullandığını, fakat Moskova'nın kendi çıkarlarını koruma yolundan döndürülemeyeceğini söyledi.

ABD'nin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında Moskova'nın dahli olduğu iddiasıyla Rusya'ya getirdiği yeni yaptırımlar bugün yürürlüğe girdi.

'SAYGILI VE MEDENİ BİR DİYALOGLA BAĞDAŞMIYOR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova "Ne yazık ki ABD'li siyasi elitler basit bir gerçeği anlayamıyor: Yaptırımlar Rusya'yı kendi çıkarlarını koruma yolundan döndüremez. Washington'ın bu adamı saygılı ve medeni bir diyalogla, işbirliği ile bağdaşmıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Skripal olayında dahli olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Zaharova, Washington'ın politikasının silah kontrolü ve yayılmasını önleme ile kimyasal silahların yasaklanmasına yönelik uluslararası sistemleri baltalayamaya çalıştığını ifade etti.

ABD, Rusya'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlendiği olayda kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarla ilgili Moskova'ya yeni yaptırımlar getirmişti.

ABD'nin yaptırım paketinde Rusya'ya 'acil insani yardım' gerekmedikçe her türlü dış yardımın yapılması; silah ve hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılan ürünlerin ihracatı yasaklandı.

Pakette ayrıca Rusya'ya hiçbir kurum, ajans tarafından veya ABD hükümetinden hiçbir araç üzerinden kredi, kredi garantisi ya da finansal destek sağlanmaması öngörüldü.