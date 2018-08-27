Peskov: Putin haftasonu tatil için yine Tuva'yı tercih etti, dağlarda dolaştı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haftasonunu Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov'la birlikte Tuva'daki Yenisey kentinde geçirdiğini, dağlarda dolaşıp bölgenin güzelliklerinin keyfini çıkardığını ifade etti.

Путин снова провел выходные в Туве. "Походил по горам, полюбовался красотами"https://t.co/QmvhYsUgCu — Накануне.RU (@nakanuneru) August 27, 2018

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada "Haftasonu Putin Kemerovo kentine gitmeden önce uçuşunu daha erkene aldığı ve Yenisey kentine gitme kararı aldı. Dağlarda dolaştı, bölgenin güzelliklerinin keyfini çıkardı" dedi.

​Peskov, Putin'e iki gün boyunca Tuva Cumhuriyetli lideri Şolban Kara-ool, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov'un eşlik ettiğini belirtti.

Peskov ayrıca Rus liderin ziyaretinden görüntülerin Kremlin tarafından paylaşılacağını aktardı.

Bu arada bu Putin'in Tuva'da geçirdiği ilk tatil değil. Rus lider geçen yıl ağustos ayında da bölgeye gitmiş, balık tutmuş ve avlanmıştı. Peskov, Rus liderin tatil sırasında bölgedeki bir gölde 2 saat boyunca bir turna balığını kovaladığını belirtmişti.