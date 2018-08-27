Moskova, ABD'nin Rus kamu borcuna yönelik olası yaptırımları için önlem paketi hazırladı

© Fotoğraf : RIA Novosti / Ramil Sitdikov Rusya Maliye Bakanlığı: ABD'nin Moskova'nın kamu borcuna yönelik olası yaptırım haberleri korkutucu değil

ABD'nin Rusya'nın kamu borcuna yaptırım uygulayacağı yönündeki söylentileri değerlendiren Siluanov, Rus hükümetinin olası yaptırımlara karşı önlem paketi hazırladığını ifade etti.

Siluanov, "ABD'nin bu yönde bir karar alması halinde nasıl hareket edeceğimize ilişkin bir önlem paketimiz var. Umarım, bu senaryo gerçekleşmez" dedi.

Ağustos ortasında ABD'li senatörlerden oluşan bir grup, Rusya'nın kamu borcuna ve devlet bankalarına yönelik yaptırımları da içeren bir yaptırım paketinin yer aldığı yasa tasarısını Kongre'nin üst kanadının onayına sunmuştu.

Rusya Maliye Bakanlığı, ABD'nin Moskova'ya yönelik olası yaptırımlarının Rusya'nın kamu borcunu kapsayabileceği yönündeki haberlerin yabancı yatırımcıların canını yakabileceğini, ancak bunun korkutucu olmadığını belirtmişti.