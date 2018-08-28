Rusya: ABD, geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyor

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, yeni yaptırım ‘nöbetinin’ Washington’u, güncel uluslararası sorunların çözümünde geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaştırdığını belirtti.

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği'nin Facebook hesabındaki açıklamasında, "Washington, Rusya'ya yönelik yeni gayri meşru tek taraflı yaptırımlar çıkardı. Yerel yönetimin, küresel güvenliğin dayandığı ikili ilişkiler temelini yıkma yönünde acı verici bir heves yaşadığı izlenimi oluşuyor" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin, sorunun aslını öğrenme çabasında bulunmadan kararlar aldığı ifade edilirken Washington'un diyalog çağrılarını görmezden geldiği ve ‘Rusya'nın suçu' ile ilgili hiçbir gerçek kanıta sahip olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Politik elitler, her yeni yaptırım nöbetinin ABD'yi, teröre karşı mücadele ve kitle imha silahların devlet dışı kişilerin eline geçmesi gibi güncel uluslararası sorunların çözümünde geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştırdığını görmüyor" dendi.