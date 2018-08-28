'Her şey dahil' sistemi iptal edilirse, Rus turistler Türkiye'den vazgeçecek

Rus OneTwoTrip turistik hizmet sitesi, Rus turistlerin Türkiye'de ‘her şey dahil' sisteminin iptal edilmesi ihtimaline nasıl yaklaştığını araştırdı. Sitedeki bir anketle turistlere böyle bir durumda ne yapacakları soruldu.

Katılımcıların yüzde 87'si sistemin iptal edilmesi halinde Türkiye'ye yönelik yaklaşımının değişeceğini belirtti. Turistlerin yüzde 67'si Türkiye tatili ile başka bir ülkede tatili artık daha dikkatle kıyaslayacağını, yüzde 20'si de Türkiye'de tatile çıkmaktan kaçınacağını ifade etti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SİSTEMLERDEN BİRİ

‘Her şey dahil' sistemi Türkiye'de en çok tercih edilen sistemlerden biri. Anket sonuçlarına göre Türkiye kıyılarında tatil yapan Rus turistlerin yüzde 91'i bu şekilde tatil yapıyor. Turistler paket tur aldıklarında otel çevresinden nadiren ayrılıyor ve yüzde 78'i sadece otel içinde yemek yiyor.

Şirket Genel Müdürü Anton Kim "Türkiye bu alanda hep lider oldu. Bu nedenle bu sistemin iptal edilmesi ihtimaline yönelik haberler endişe ile karşılandı" dedi.