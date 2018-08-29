Kırım: Servis kalitesi konusunda Türkiye’ye ulaşacağız

Sputnik Kırım radyosuna konuşan Aksenov, "Görevimiz, Karadeniz bölgesinde bulunan ülkelerle rekabet açısından da dahil olmak üzere fiyat ve kalitesinin sunulanlara uyması için gereken koşulları oluşturmak. Eğer objektif olursak biz, servis kalitesi açısından Türkiye ve Bulgaristan'ın gerisindeyiz ama bu arayı kapatmanın mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.

Aksenov'un görüşüne göre, servis kalitesini iyileştirme çalışmasının gelecekte bölgeye daha fazla turisti çekmekte yardımcı olacak.