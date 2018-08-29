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17:21 29 Ağustos 2018
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov: Moskova ile Ankara, İdlib'deki ılımlı muhaliflerle teröristlerin ayrılması konusunda aynı fikirde

    © Sputnik /
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenecek olası operasyon hakkında istişarelerde bulunduğunu söyledi.

    İdlib-militanlar
    © AFP 2018 /
    'Rusya için İdlib'deki öncelikli görev, ılımlı muhalifleri militanlardan ayırmak'
    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Rus ve Türk ordularının İdlib'de düzenlenecek olası operasyonu istişare ettiğini ve Moskova ile Ankara'nın İdlib'deki ılımlı muhaliflerin militanlardan ayrılması konusunda aynı fikirde olduğunu belirtti.

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    "Normal silahlı muhaliflerin El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) militanlarından ayrılması, eş zamanlı olarak bu militanlara karşı operasyon hazırlanması ve sivillere yönelik risklerin en aza indirgenmesi gerektiği konusunda Moskova ve Ankara ortak görüşe sahip" diye devam eden Lavrov, siyasi uzlaşının pratiğe nasıl taşınacağının ise sahadaki duruma hakim olan Rus ve Türk orduları tarafından ele alındığını vurguladı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik /
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    İdlib'deki durumun Moskova ve Ankara arasında son aylarda onlarca kez görüşüldüğünü söyleyen Lavrov, "İdlib konusunda Türk meslektaşlarımızla ve Suriye hükümetiyle somut çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda Moskova ve Ankara arasında son aylarda onlarca kez istişare edildi" dedi.

    Lavrov, geçen hafta Moskova'da Rus ve Türk dışişleri bakanlarıyla savunma bakanları arasında istihbarat yetkililerinin katılımıyla yapılan görüşmelerde de İdlib'deki duruma ağırlık verildiğinin altını çizdi.

    'BATILI ÜLKELERİN İDLİB OPERASYONU ÖNÜNDE ENGEL ÇIKARMAYACAĞINI UMUYORUZ'

    Lavrov, Batılı ülkelerin İdlib'de terörle mücadele düzenlenmesi önünde engel çıkarmayacağını umduklarını ifade etti.

    Lavrov, "Suriye hükümetinin kimyasal saldırı düzenlemeyi planladığı iddialarını aktif bir şekilde gündeme getiren Batılı partnerlerin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde hem BM hem de ABD tarafından terör örgütü kabul edilen Nusra'ya yönelik operasyonu engellemeyeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik /
    Lavrov: Yakın zamanda Türkiye’yle Suriye hakkında görüşmelerimiz olacak
    'SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK REHİN ALMAK İSTEYEN MİLİTANLARIN BU SON BÜYÜK YATAĞI YOK EDİLMELİ'

    İdlib'deki militanların sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak üzere rehin almaya çalıştığını anlatan Lavrov, "Bu, gerilimi azaltma bölgesinin statüsünü speküle etmeye, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak üzere rehin almaya ve Suriye hükümetiyle müzakerelere hazır olan silahlı grupları bünyesine katmaya çalışan militanların son büyük yatağı. Dolayısıyla bu çıbanın yok edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

    'KİMYASAL SALDIRI PROVOKASYONU PLANLARI, ABD'NİN NUSRA'YI İDLİB'DE TUTMA ARZUSUYLA BAĞLANTILI'

    Lavrov, Batılı ülkelerin Suriye'de gerçekleştirmeyi planladığı kimyasal saldırı provokasyonu hakkındaki görüşlerini de dile getirdi.

    Dışişleri Bakanı, "Provokasyon konusu ve bu bağlamda Suriye hükümetine yöneltilen tehditler, tek bir amaca hizmet ediyor: Nusra militanlarının İdlib'den çıkarılmasını önlemek. Bu yaklaşım, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başladı. O dönemde ABD, Suriye hükümetiyle mücadelede kullanmayı umduğu Nusra militanlarını saldırılardan korumaya çalıştı" dedi.

    Muhaliflerin tahliye ettiği Humus'un El Waer bölgesine Rusya ve Suriye bayrakları asıldı
    © REUTERS / Omar Sanadiki
    'Rusya, Suriye'ye ABD'nin arkasını toplamak için gelmedi'
    'ABD, SURİYE HÜKÜMETİNİ DEĞİŞTİRME GİRİŞİMİNDE BAŞARISIZ OLDU'

    Moskova'nın İdlib'deki durumu Washington'la da istişare ettiğini belirten Lavrov, ancak ABD'nin amacının Suriye'ye yardım etmek değil, Suriye hükümetini değiştirmek olduğunu kaydetti.

    Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD, terörü ve aşırıcılığı yok etmeye yönelik ortak amaçlardan ziyade memnun olmadığı hükümetleri değiştirme amacına ilk kez öncelik vermiyor. Bunu Irak ve Libya'da da görmüştük. Şimdi de aynısını Suriye'de yapmaya çalışıyorlar. Daha doğrusu, Suriye'de yapmaya çalıştılar ancak başarısız oldular."

    Etiketler:
    istişare, operasyon, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Adil el-Cubeyr, İdlib, Suudi Arabistan, Türkiye, Rusya
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