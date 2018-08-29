Rus Senatör: Suriye'nin kuzeyine füze savunma sistemleri yerleştirilmesi provokasyondur

Klintseviç, "Tüm bu yapılanlarla amaçlanan, Suriye'deki durumu daha da kötüleştirerek, tüm dünyaya ABD'nin oradan ayrılmayacağı mesajını vermektir" dedi.
Rus senatör Franz Klintseviç, basında çıkan ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde füze savunma sistemi kurması haberlerinin doğruluğu teyit edilirse, bu eylemlerin kesinlikle Suriye'de kimyasal saldırı senaryolarının sahnelenmesi planları gibi bir provokasyon olarak değerlendirileceğini söyledi.
Klintseviç, "Tüm bu yapılanlarla amaçlanan, Suriye'deki durumu daha da kötüleştirerek, tüm dünyaya ABD'nin oradan ayrılmayacağı mesajını vermektir" dedi.
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