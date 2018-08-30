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13:06 30 Ağustos 2018
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    ABD'nin 'Spearhead' sınıfı süratli sefer nakliye gemisi USNS Carson City (T-EPF-7), bugün (30 Ağustos 2018) İstanbul Boğazı'ndan Akdeniz'e geçti.

    Rus Dışişleri uyardı: ABD'yle müttefikleri, füzelerini 24 saat içinde Suriye'ye doğrultabilir

    © REUTERS / Yoruk Isik
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile müttefiklerinin, Suriye hükümeti tarafından düzenlenmiş gibi gösterilecek olası bir sahte kimyasal saldırıyı bahane ederek, 24 saat içerisinde füze güçlerini bu ülkeye saldırmaya hazır hale getirebilecekleri uyarısında bulundu.

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
    © Sputnik /
    Rusya: ABD, Suriye'yi vurmak için Ortadoğu'daki kruz füzelerini artırıyor
    Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, cihatçıların kontrolündeki İdlib'de Suriye hükümetinin işi gibi gösterilecek bir kimyasal silah saldırı planlandığına ilişkin aldıkları istihbarat ve ABD ile müttefiklerinin bu saldırıyı gerekçe göstererek Suriye ordusunu hedef almasına dair duydukları endişe hakkında açıklamalar yaptı.

    YÜZLERCE FÜZE TAŞIYAN GEMİLER

    ABD ile müttefiklerinin Ortadoğu'ya 70 taşıyıcı araçla saldırı güçleri konuşlandırmış olduğunu belirten Rus Dışişleri Sözcüsü, bu gücün cephaneliğinin 380 kruz füzesi ve her biri 28 Tomahawk füzesi taşıyan Karni ve Ross destroyerlerini içerdiğini aktardı.

    Rus askeri gemisi İstanbul boğazından geçiyor
    © REUTERS / Yoruk Isik
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    AKDENİZ'DE DESTEK GÜCÜ BEKLİYOR

    Bu güçlerin taşıdıkları füzeleri 24 saat içinde Suriye'ye saldırıya hazır hale getirebileceğini söyleyen Zaharova, ABD'nin Akdeniz'deki diğer gemilerinin de kısa sürede saldırıya destek vermek üzere Suriye kıyılarına yaklaşabileceğini belirtti.

    'İNGİLİZ ÖZEL KUVVETLERİ KİMYASAL HAZIRLIĞINDA'

    Rus yetkililer, İdlib'deki militanların İngiliz özel güçlerinin desteğiyle bir kimyasal provokasyon saldırısı hazırlığında olduğuna ilişkin defalarca uyarıda bulundu.

    Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik ABD öncülüğündeki saldırılar nedeniyle Suriye hava savunmasının aktive edlidiği bildirildi.
    © AP Photo / Hassan Ammar
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    ENDİŞELER ABD'Lİ DİPLOMATLARLA PAYLAŞILDI

    Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov da bu komplo saldırısı planı ve hayata geçmesi halinde ABD ile müttefiklerinin Suriye ordusuna saldırı düzenleme ihtimalinden duydukları endişeyi ABD'li diplomatlarla paylaştıkları bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

    Etiketler:
    24 saat içinde, füze, Mariya Zaharova, İdlib, Akdeniz, Suriye, ABD, Rusya
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