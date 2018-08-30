Rus Dışişleri uyardı: ABD'yle müttefikleri, füzelerini 24 saat içinde Suriye'ye doğrultabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile müttefiklerinin, Suriye hükümeti tarafından düzenlenmiş gibi gösterilecek olası bir sahte kimyasal saldırıyı bahane ederek, 24 saat içerisinde füze güçlerini bu ülkeye saldırmaya hazır hale getirebilecekleri uyarısında bulundu.

Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, cihatçıların kontrolündeki İdlib'de Suriye hükümetinin işi gibi gösterilecek bir kimyasal silah saldırı planlandığına ilişkin aldıkları istihbarat ve ABD ile müttefiklerinin bu saldırıyı gerekçe göstererek Suriye ordusunu hedef almasına dair duydukları endişe hakkında açıklamalar yaptı.

YÜZLERCE FÜZE TAŞIYAN GEMİLER

ABD ile müttefiklerinin Ortadoğu'ya 70 taşıyıcı araçla saldırı güçleri konuşlandırmış olduğunu belirten Rus Dışişleri Sözcüsü, bu gücün cephaneliğinin 380 kruz füzesi ve her biri 28 Tomahawk füzesi taşıyan Karni ve Ross destroyerlerini içerdiğini aktardı.

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Bu güçlerin taşıdıkları füzeleri 24 saat içinde Suriye'ye saldırıya hazır hale getirebileceğini söyleyen Zaharova, ABD'nin Akdeniz'deki diğer gemilerinin de kısa sürede saldırıya destek vermek üzere Suriye kıyılarına yaklaşabileceğini belirtti.

'İNGİLİZ ÖZEL KUVVETLERİ KİMYASAL HAZIRLIĞINDA'

Rus yetkililer, İdlib'deki militanların İngiliz özel güçlerinin desteğiyle bir kimyasal provokasyon saldırısı hazırlığında olduğuna ilişkin defalarca uyarıda bulundu.

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ENDİŞELER ABD'Lİ DİPLOMATLARLA PAYLAŞILDI

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov da bu komplo saldırısı planı ve hayata geçmesi halinde ABD ile müttefiklerinin Suriye ordusuna saldırı düzenleme ihtimalinden duydukları endişeyi ABD'li diplomatlarla paylaştıkları bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.