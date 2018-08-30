Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’dan Türkiye’ye Zafer Bayramı tebriği

Mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Çok saygıdeğer Cumhurbaşkanı,
Şahsınız ve tüm Türk halkınının Zafer Bayramı'nı en içten şekilde kutlarım.
Tüm Türk halkı için büyük bir bayram olan bu bayram gönülleri hem bağımsızlığınızı korumanın mutluluğu hem ülkeniz için duyulan gurur hem de ölenlerin üzüntüsüyle dolduruyor.
Türkiye bugün gelecek nesillere barış ve özgürlük mirasını bırakan ve görülmemiş bir azim ve cesaret örneği sergileyen kahraman evlatlarını saygıyla anıyor.
Her Türk ailesi için en içten sağlık, mutluluk ve barış dileklerimle…"
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