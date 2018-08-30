Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’dan Türkiye’ye Zafer Bayramı tebriği

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı ve Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın milletvekili Dmitriy Savelyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.

© AA / Halil Sağırkaya Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de: Tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden alıkoyamayacak

Duma milletvekili Dmitriy Savelyev, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Sputnik'e 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Erdoğan ve tüm Türkiye'ye tebrik mesajını iletti.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Çok saygıdeğer Cumhurbaşkanı,

Şahsınız ve tüm Türk halkınının Zafer Bayramı'nı en içten şekilde kutlarım.

Tüm Türk halkı için büyük bir bayram olan bu bayram gönülleri hem bağımsızlığınızı korumanın mutluluğu hem ülkeniz için duyulan gurur hem de ölenlerin üzüntüsüyle dolduruyor.

Türkiye bugün gelecek nesillere barış ve özgürlük mirasını bırakan ve görülmemiş bir azim ve cesaret örneği sergileyen kahraman evlatlarını saygıyla anıyor.

Her Türk ailesi için en içten sağlık, mutluluk ve barış dileklerimle…"