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15:34 30 Ağustos 2018
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    Rusya - Akdeniz

    Suriye'de provokasyon uyarısı yapan Rusya, Akdeniz'de 25 gemi ve 30 uçakla tatbikat yapacak

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    Suriye'de militanların kontrolündeki İdlib'de kimyasal saldırı provokasyonunun planlandığı uyarısı yapan Rusya Savunma Bakanlığı, 1-8 Eylül tarihlerinde Akdeniz'de 25 gemi ve 30 uçağın yer alacağı bir tatbikat gerçekleştireceğini duyurdu.

    Anatoliy Antonov
    © Sputnik /
    Rusya'dan ABD'ye 'Suriye'ye karşı asılsız ve yasa dışı saldırganlık' uyarısı
    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1-8 Eylül tarihlerinde Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Vladimir Korolyev'in yönetiminde bir tatbikat gerçekleştireceği belirtildi.

    Açıklamaya göre, tatbikatta Rus donanmasından 25 gemi, Hava Kuvvetleri'nden 30 uçak yer alacak.

    Tatbikatta Kuzey, Baltık, Karadeniz ve Hazar filolarından gemiler görevlendirilecek. Gemiler Marşal Ustinov füze kruvazörünün yönetiminde olacak. Uçaklar arasında da Tu-160, Tu-142MK ve İl-38 denizaltı savar uçaklarının yanı sıra Su-33 ve Su-30SM uçakları olacak.

    Uluslararası kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek tatbikat sırasında güvenlik amacıyla eğitim bölgelerinin gemi geçişi ve uçaklar için tehlikeli olacağı bildirilecek.

    Öte yandan tatbikatla ilgili bilgi, Rusya Savunma Bakanlığı'nın İdlib'de militanlar tarafından bir kimyasal saldırı provokasyonunun hazırlandığı ve bu provokasyonun Batı tarafından Suriye ordusuna saldırı gerçekleştirmek için kullanılacağı uyarısını yaptığı bir dönemde geldi. Bakanlığa göre, Şam tarafından yapıldığı ileri sürülecek saldırı bahane olarak kullanılacak.

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
    © Sputnik /
    Rusya: ABD, Suriye'yi vurmak için Ortadoğu'daki kruz füzelerini artırıyor
    Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin Akdeniz'deki askeri varlığını arttırdığını, 25 Ağustos'ta ABD Donanmasına ait destroyer gemisi Ross'un içinde 28 Tomahawk kruz füzesi ile birlikte Akdeniz'e girdiğini, bu füzelerle Suriye'nin her yerinin vurulabileceğini ifade etmişti.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Suriye'de teröristlerin kontrolünde kalan tek bölge olan İdlib'in kurtarılması gerektiğini söylemişti.

    Etiketler:
    askeri tatbikat, tatbikat, Rusya Deniz Kuvvetleri, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Vladimir Korolyev, Akdeniz, Suriye, Rusya
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