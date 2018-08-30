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15:34 30 Ağustos 2018
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    Türk Akımı, Türkiye kıyılarına ulaştı

    Gazprom Başkanı'ndan 'Türk Akımı' açıklaması: Yüzde 80'i döşendi

    © AA /
    Rusya
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    Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı boru hattı projesinin her iki kolunda bugün itibarıya 1.500 kilometrelik yani yüzde 80'lik bölümün döşendiğini belirtti.

    Türk Akımı, Türkiye kıyılarına ulaştı
    © AA /
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    Rusya'dan çıkıp Karadeniz'in altından geçerek Türkiye'ye uzanan Türk Akımı projesinin gidişatı hakkında açıklamalarda bulunan Miller, hattın her iki kolunda 1.500 kilometrelik boru döşendiğini ve bunun projenin yüzde 80'ine tekabül ettiğini ifade etti.

    'KUZEY AKIM 2'NİN İNŞASINA BAŞLANDI'

    Gazprom'un Avrupa yönündeki önemli ihracat projelerinin devam ettiğini de kaydeden Miller, Kuzey Akım 2'nin inşasına Almanya'nın Lyubmina kentinde başlandığının altını çizdi.

    'DİĞER ÖNEMLİ İSTİKAMETİMİZ DOĞU'

    Miller'e göre Gazprom'un bir diğer önemli istikameti doğu.

    Gazprom
    © AFP 2018 / VASILY MAXIMOV
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    Yakutistan'daki Çayandinsk gaz sahasındaki çalışmaların tam hızla sürdüğünü belirten Miller, "Gaz çıkarmaya başlamak için gerekli tesislerin yüzde 50'si hazır. 'Sibirya'nın Gücü' doğalgaz boru hattını döşeme çalışmalarının önemli bölümünü yıl sonuna kadar bitireceğiz" dedi.

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    Bu arada Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre ağustosta ihracatını geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artırarak 16.2 milyar metreküpe çıkaran şirket, tüm zamanların en yüksek ağustos ihracat hacmine ulaştı.

    Ağustos 2018'de Gazprom'un gaz üretimiyse yüzde 0.4 artarak 36.3 milyar metreküpe çıktı.

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    Gaza olan talebin üç yıldır yüksek seviyede gerçekleştiğine dikkat çeken Miller, ocak-ağustos döneminde sadece Avrupa ve Türkiye'ye 133 milyar metreküp gaz sevk edildiğini vurguladı. Miller, bu rakamın geçen yılın aynı dönemindeki göstergelerin yüzde 5.6 veya 7 milyar metreküp üzerinde olduğunun altını çizdi.

    Etiketler:
    inşa, Döşeme, Türk Akımı, Gazprom, Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Rusya
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