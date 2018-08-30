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18:25 30 Ağustos 2018
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    Suriye'nin İdlib vilayetinin Atameh kasabasını Türkiye sınırından bir duvar ayırıyor.

    Kremlin'den İdlib uyarısı: Eylemsizlik riskli olabilir

    © REUTERS / Osman Orsal/File Photo
    Rusya
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    Rusya Savunma Bakanlığı'nın 1-8 Eylül'de Akdeniz'de tatbikat açıklamasının ardından, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de teröristlerin kontrolündeki İdlib'de bir şey yapılmaması halinde bölgedeki durumun daha kötüye gidebileceğini söyledi.

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    Rusya Savunma Bakanlığı'nın İdlib'de militanlar tarafından kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlanıldığını açıklamasının ardından 1-8 Eylül'de Akdeniz'de askeri tatbikat yapacağını duyurması, Kremlin'deki günlük basın toplantısında gündeme geldi.

    'TERÖRİST YATAĞI'

    Tatbikatın İdlib'deki durumla ilgili olup olmadığı sorusu üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov şunları söyledi:

    "Suriye'deki durumun kötüleşmesi ihtimali var. İdlib'deki durum pek arzu edilir bir durum değil. Burası terörist yatağı haline geldi. Bölgedeki eylemsizlik sürerse pek iyi şeylerin işareti yok. Bu nedenle tedbirlerin arttırılması haklı ve bir gerekçeye dayanıyor.''

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    © Sputnik /
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    'KİMYASAL PROVOKASYON' UYARISI

    Rusya Savunma Bakanlığı'nın İdlib'de militanların bir kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlandığı ve bu provokasyonun Batı tarafından Suriye hükümet güçlerine saldırı gerçekleştirmek için kullanılacağı uyarısını yapmıştı.

    Bakanlığa göre, Şam tarafından yapıldığı ileri sürülecek kimyasal saldırı, askeri harekat için bahane olarak kullanılacak.

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    Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da ABD'nin Akdeniz'deki askeri varlığını arttırdığını, 25 Ağustos'ta ABD donanmasına ait destroyer gemisi Ross'un içinde 28 Tomahawk kruz füzesiyle birlikte Akdeniz'e girdiğini, bu füzelerle Suriye'nin her yerinin vurulabileceğini ifade etmişti.

    Akdeniz'deki Rus tatbikatında ise Rus Deniz Kuvvetleri'nden 25 gemi, Rus Hava Kuvvetleri'nden 30 uçak yer alacak.

    Etiketler:
    Rusya Savunma Bakanlığı, Kremlin, İgor Konaşenkov, Dmitriy Peskov, İdlib, Suriye, ABD, Rusya
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