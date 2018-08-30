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18:25 30 Ağustos 2018
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    Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Rusya: Yabancı partnerlerimizi İdlib’de ateşle oynamamaları konusunda uyardık

    © Sputnik / Kiril Kallinikov
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim’le Moskova’da yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, yabancı partnerleri, İdlib’de ateşle oynamamaları konusunda uyardıklarını belirtti.

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    Rusya Savunma Bakanlığı'nın cihatçı militanların İdlib'de kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlandığı ve Batılı ülkelerin bu bahaneyle Suriye'yi vurmak istediği açıklamasını yaptığı bir dönemde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yabancı partnerleri uyardıklarını söyledi.

    Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim'le ortak basın toplantısında konuşan Lavrov "Yabancı partnerlerimizi İdlib'de ateşle oynamamaları konusunda uyardık" dedi.

    Lavrov, İdlib’deki teröristlerin, özellikle de Kaide kolu Nusra’nın bölgedeki gerilimi azaltma bölgesini hem Suriye ordusu hem de Rusya'nın Hmeymim askeri üssüne saldırı için kullanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

    'BATI YİNE ZORLAŞTIRMA ÇABASINDA'

    ABD'nin 'Spearhead' sınıfı süratli sefer nakliye gemisi USNS Carson City (T-EPF-7), bugün (30 Ağustos 2018) İstanbul Boğazı'ndan Akdeniz'e geçti.
    © REUTERS / Yoruk Isik
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    Suriye ordusuyla diyaloğa hazır silahlı muhaliflerle teröristlerin ayrılması konusunu Muallim'le ele aldıklarını aktaran Lavrov, Rusya’nın Suriye’nin yeniden inşası ve göçmenlerin geri dönmesi konularındaki yardımlarını arttırmaya hazır olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

    ''Batı bir kez daha İdlib’deki terörle mücadele operasyonlarını zorlaştırmaya hazırlanıyor. Savunma Bakanlığımız ve Dışileri Bakanlığımız aracılığıyla Batılı partnerlerimizi ateşle oynamamaları konusunda uyardık.''

    Suriye ordusunun İdlib’deki silahlı gruplarla Nusra'yla bağlantılarını kesmeleri konusunda anlaşmalar yapmak ve sivillerin güvenliğini sağlamak için çalıştığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı, Suriye'de göçmenlerin geri dönmesi, insani yardım konuları ve terörle mücadele çabalarının 'herkesin hoşuna gitmediğini' belirtti.

    ‘BATI BEYAZ MİĞFERLERİ KULLANIYOR’

    Suriye'nin İdlib vilayetinin Atameh kasabasını Türkiye sınırından bir duvar ayırıyor.
    © REUTERS / Osman Orsal/File Photo
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    Lavrov “Bu çabaları yavaşlatmak için adımlar atılıyor, aşırıcılar ve kendilerini ‘Beyaz Miğferler’ olarak adlandıran, Batı'nın Suriye’yi vurması için bahane olarak kullanılan sahte kimyasal saldırı videolarıyla ünlü provokatörler kullanılıyor” dedi.

    'JEOPOLİTİK AMAÇLARLA DEĞİL, İSTİKRAR SÜRECİYLE UĞRAŞIN’

    Uluslarası topluma Suriye’deki durumun iyiye götürülmesi için gösterilen çabalara destek verme çağrısı yapan Lavrov, şöyle konuştu:

    ''Tek taraflı jeopolitik amaçlarla uğraşmak yerine, Arap ülkelerini, Avrupa’yı, ABD’yi, herkesi daha istikrarlı, barışçıl bir Suriye için çaba göstermeye çağırıyoruz. Bu ülkedeki istikrar Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da güvenliği temin etmek için önemli.''

    İdlib
    © REUTERS / Ammar Abdullah
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    Batı’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nü manipüle etmeye devam ettiğini belirten Rus bakan, uluslararası toplumun göçmenlerin geri dönmesi için koşullar yaratması gerektiğini vurguladı.

    LAVROV: ABD’NİN KURDUĞU ‘YÖNETİM ORGANLARINDAN’ ENDİŞELİYİZ

    ABD’nin El Tanf’taki Rukban göçmen kampını açıp göçmenlerin oradan ayrılmasını açmasını umduklarını ekleyen Lavrov,  Washington’ın Fırat Nehri’nin sol kıyısında ‘yönetim organları’ kurmasından endişe duyduğunu, bunun Suriye’nin parçalanmasına yol açabileceğini kaydetti.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik /
    Lavrov: Moskova ile Ankara, İdlib'deki ılımlı muhaliflerle teröristlerin ayrılması konusunda aynı fikirde

    ‘ABD, EL NUSRA’YI KORUYOR’

    Lavrov ABD’nin İdlib’de yapılması planlanan provokasyondaki amacının da El Nusra’yı korumak ve bölgedeki çalkantılı durumun devam etmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

    ‘RUSYA VE TÜRKİYE OLARAK ÖYLESİNE MÜHLET VERMİYORUZ’

    Lavrov, konuyla ilgili sorulan bir soru karşısında Rusya ve Türkiye olarak teröristlerle muhaliflerin birbirinden ayrılması için öylesine bir mühlet belirlemediklerini, ancak bunun en kısa zamanda gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

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    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko
    İdlib üst seviyede görüşüldü
    İdlib’deki provokasyon planlarını Han Şeyhun’da olanlara benzeten Lavrov “Tek taraflı eylemleri hiçbir yere götürmüyor. En azından Irak’ın işgaliyle olanlar, Libya’ya yönelik saldırganlıktan sonra oluşan durumdan bir şeyler öğrenmemiz gerekiyordu” dedi.

    Han Şeyhun'da kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddia edilmiş, bunun ardından ABD, Fransa ve İngiltere Suriye ordusu mevzilerini vurmuştu.

    Lavrov, Türkiye ile İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin başta El Nusra olmak üzere, teröristlerce kullanılmaması, Suriye hükümetiyle diyaloğa hazır silahlı muhaliflerin teröristlerden ayrılması yönünde temasların sürdüğünü kaydetti.

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