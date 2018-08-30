Rusya: Askeri heyetimiz İdlib’le ilgili temaslar için Ankara’da

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya’dan askeri bir heyetin görüşmeler gerçekleştirmek için şu an Ankara’da bulunduğunu ve İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki durumu ele alacaklarını söyledi.

© Sputnik / Kiril Kallinikov Rusya: Yabancı partnerlerimizi İdlib’de ateşle oynamamaları konusunda uyardık

Gazetecilere konuşan Bogdanov "Ankara'da askeri bir heyetimiz temaslar gerçekleştiriliyor" dedi.

İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin görüşüleceğini belirten Bogdanov, bu konunun Rusya'nın tüm partnerleriyle görüşüldüğünü, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le Moskova'da yapılacak görüşmede de ele alınacağını ifade etti.

Bogdanov "Temaslarımız sürüyor. Yapıcı diyaloğa hazır olan ve Astana formatındaki görüşmelere de katılan Suriyeli muhaliflerle de görüşüyoruz" dedi.

Rusya, İdlib'de militanlar tarafından bir kimyasal saldırı provokasyonunun hazırlandığı ve bu provokasyonun Batı tarafından Suriye ordusuna saldırı gerçekleştirmek için kullanılacağı uyarısını yapmıştı.