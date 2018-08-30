Peskov: ABD'den yaptırımların iptali için uzlaşma sağlanması konusunda bir sinyal almadık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya karşıtı yeni yaptırım paketinin yürürlüğe koyulmaması konusunda anlaşma veya mutabakat yapılması için ABD'den herhangi bir sinyal almadıklarını söyledi.

Peskov'a basın toplantısında bazı konularda anlaşma veya mutabakat sağlanması ve yeni yaptırım paketinin yürürlüğe koyulmaması konusunda ABD'den bir sinyal gelip gelmediği soruldu.

Kısa ve net bir yanıt veren Peskov, "Hayır" dedi.

ABD'NİN YENİ YAPTIRIMLARI 27 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

ABD'nin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinde Moskova'nın dahli olduğu iddiasıyla Rusya'ya getirdiği yeni yaptırımların 27 Ağustos'ta yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Yaptırım paketinde Rusya'ya 'acil insani yardım' gerekmedikçe her türlü dış yardımın yapılması, silah ve hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılan ürünlerin ihracatı yasaklanmıştı.

Pakette ayrıca Rusya'ya hiçbir kurum, ajans tarafından veya ABD hükümetinden hiçbir araç üzerinden kredi, kredi garantisi ya da finansal destek sağlanmaması öngörülmüştü.