Rusya: Twitter'daki Suriye karşıtı proje, İdlib'de olası bir kimyasal saldırı mizanseni için kullanılabilir

'6 YAŞINDAKİ SIRADAN ÇOCUKLAR HER ZAMAN BUNU YAPAR'
Zaharova, “Çatışmaların devam ettiği militanların kontrolündeki bölgelerde 6 yaşındaki sıradan çocuklar her zaman bunu yapar, böyle davranır, her zaman arkadaşlarıyla buluşur ve bunu Twitter’da yayınlar. 6 yaşında bir çocuk. Çocukları olanlar, onların top oynamadıklarını, eğitim görmediklerini, kitap okumadıklarını ve hatta fotoğraf çekmediklerini bilir, tüm bunları Twitter’da yayınlar” diye konuştu.
My name is Hala 6 years from the city of Idlib 🤗 pic.twitter.com/6vxyF4Z2El— حلا_hala (@hala_syri) July 28, 2018
Rus diplomat, “Çocuğa nasıl da dikkat ediliyor. İdlib’de tüm uluslararası toplumunun dikkatinin çekilmesi gereken tek bu çocuk mu var? Bir de bize ders vermeye kalkışıyorlar ve bizim propaganda olduğumuzu söylüyorlar. İşte böyle çalışmak kazım, gerçek propaganda da bu. Çocuğun 350 takipçisi var ve bunların 5’i dünyanın önde gelen 5 medya kuruluşu” diye şaşkınlığını gizleyemedi.
I want to talk, and the whole #world hears my voice.#i_am_from_idlib_i_am_not_terrorist pic.twitter.com/rlri2Gm2V0— حلا_hala (@hala_syri) August 29, 2018
‘BANA’NIN İŞİNE, HALA DEVAM EDİYOR’
Hala’nın yaptığı paylaşımların ‘tıpatıp Bana’nın yazdıklarını andırdığını’ ve neredeyse aynı ifadelerin kullanıldığını söyleyen Zaharova, şöyle devam etti: “Aydan aya, yıldan yıla bu korkunç propaganda öyküsüne inanmak nasıl mümkün olabilir? Şimdi de Bana’nın işini Hala devam ediyor.”
#أنا_من_إدلب_أنا_لست_إرهابيّا— حلا_hala (@hala_syri) August 27, 2018
#i_am_from_idlib_i_am_not_terrorist pic.twitter.com/OIBu9jauS9
Yeni hesabın İdlib’de hükümet güçlerine yönelik provokasyon senaryosunun ortasında kalabileceği uyarısında bulunan Zaharova, “Hala’nın hesabının Suriye hükümet güçlerinin sivil halka karşı sözde kimyasal silahlar kullandığını doğrulayan görüntülerin dünyaya yayılması için kullanılacağı olasılığını dışlamamak gerekir. Tüm bunları daha önce gördük” diye konuştu.
Çocuklara verilen acıların ve istismarın kabul edilemeyeceğini vurgulayan Zaharova, “Suriye savaşında milyonlarca çocuk zarar gördü ve bunları konuşmalıyız, bununla mücadele etmeliyiz, çocuklara yaşadıklarını unutması için yardım etmeliyiz, fakat onları yeni pis provokasyonların içine çekmemeliyiz, oysa bu tür hesapları açanlar bunu hedefliyor” ifadelerini kullandı.
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