Rusya: Twitter'daki Suriye karşıtı proje, İdlib'de olası bir kimyasal saldırı mizanseni için kullanılabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Twitter’da Suriyeli bir kız çocuğunun imajının kullanıldığı propaganda amaçlı bir projenin başlatıldığını, söz konusu projenin İdlib’de olası bir kimyasal saldırı mizanseninden sonra Batı ülkelerinin Suriye’ye saldırısının enformasyon desteği olarak kullanılabileceğini belirtti.

© AA / Levent Tok 'Halepli Twitter kızı Bana üst düzey bir propaganda aracı'

Açılan hesapta İdlib’de yaşayan ve arkadaşlarıyla buluşmalarıyla ilgili sürekli paylaşımlarda bulunan 6 yaşındaki Hala adlı kız çocuğunun konu olduğunu söyleyen Zaharova, hesabın Batı’nın Suriye’ye yönelik propaganda amaçlı ‘sinik, ihtiyatlı fakat yeni olmayan yaklaşımını’ ortaya koyduğunu kaydetti.

'6 YAŞINDAKİ SIRADAN ÇOCUKLAR HER ZAMAN BUNU YAPAR'

Zaharova, “Çatışmaların devam ettiği militanların kontrolündeki bölgelerde 6 yaşındaki sıradan çocuklar her zaman bunu yapar, böyle davranır, her zaman arkadaşlarıyla buluşur ve bunu Twitter’da yayınlar. 6 yaşında bir çocuk. Çocukları olanlar, onların top oynamadıklarını, eğitim görmediklerini, kitap okumadıklarını ve hatta fotoğraf çekmediklerini bilir, tüm bunları Twitter’da yayınlar” diye konuştu.

My name is Hala 6 years from the city of Idlib 🤗 pic.twitter.com/6vxyF4Z2El — حلا_hala (@hala_syri) July 28, 2018

Hala’nın ‘dünyanın dikkatini İdlib’e çektiğini, çocukları öldürmeme ve hava saldırıları yapmama çağrısında bulunduğunu’ söyleyen Zaharova, çocuğun şu anda 351 takipçisi olduğunu ve bunlardan bazılarının, İngiliz BBC, ABD’li Huffington Post, Buzzfeed, Özgür Avrupa Radyosu gibi dünyanın önde gelen medya kuruluşları olduğunu vurguladı.

Rus diplomat, “Çocuğa nasıl da dikkat ediliyor. İdlib’de tüm uluslararası toplumunun dikkatinin çekilmesi gereken tek bu çocuk mu var? Bir de bize ders vermeye kalkışıyorlar ve bizim propaganda olduğumuzu söylüyorlar. İşte böyle çalışmak kazım, gerçek propaganda da bu. Çocuğun 350 takipçisi var ve bunların 5’i dünyanın önde gelen 5 medya kuruluşu” diye şaşkınlığını gizleyemedi.

​‘BANA’NIN İŞİNE, HALA DEVAM EDİYOR’

Şu anki durumda böyle bir hesabın açılmasının sebebinin açıkça belli olduğunu belirten Zaharova, bu tür hikâyelerin ‘daha önce de ‘Batı medyası tarafından uydurularak enformasyon propagandasının araçlarının tüm gücüyle hayata geçirildiğini’ ifade etti ve 2016’da Halep’i kurtarma operasyonu sırasında Suriyeli Bana Alabed’in adına açılmış olan ve İngilizce paylaşımların yapıldığı hesabı hatırlattı.

Hala’nın yaptığı paylaşımların ‘tıpatıp Bana’nın yazdıklarını andırdığını’ ve neredeyse aynı ifadelerin kullanıldığını söyleyen Zaharova, şöyle devam etti: “Aydan aya, yıldan yıla bu korkunç propaganda öyküsüne inanmak nasıl mümkün olabilir? Şimdi de Bana’nın işini Hala devam ediyor.”

​Yeni hesabın İdlib’de hükümet güçlerine yönelik provokasyon senaryosunun ortasında kalabileceği uyarısında bulunan Zaharova, “Hala’nın hesabının Suriye hükümet güçlerinin sivil halka karşı sözde kimyasal silahlar kullandığını doğrulayan görüntülerin dünyaya yayılması için kullanılacağı olasılığını dışlamamak gerekir. Tüm bunları daha önce gördük” diye konuştu.

Çocuklara verilen acıların ve istismarın kabul edilemeyeceğini vurgulayan Zaharova, “Suriye savaşında milyonlarca çocuk zarar gördü ve bunları konuşmalıyız, bununla mücadele etmeliyiz, çocuklara yaşadıklarını unutması için yardım etmeliyiz, fakat onları yeni pis provokasyonların içine çekmemeliyiz, oysa bu tür hesapları açanlar bunu hedefliyor” ifadelerini kullandı.