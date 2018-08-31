Peskov: Trump ve Putin bu yıl 3 kez bir araya gelebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yıl Singapur, Fransa ve Arjantin’de olmak üzere 3 kez bir araya gelebileceğini söyledi.

İzvestiya gazetesine konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Trump'ın bu yıl içinde biri Fransa'daki Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin kutlamaları, biri Singapur'daki Doğu Asya zirvesi, biri de Arjantin'deki G20 zirvesi sırasında olmak üzere 3 kez bir araya gelebileceğini bildirdi.

Rusya tarafının Trump ile görüşmeler gerçekleştirilmesi için istekli olduğunu belirten Peskov, bu ülkelerde üst düzey görüşmelerin yapılması ihtimalini de dışlamadı.

Peskov görüşmelerle ilgili "Karşılıklı anlaşmaya bağlı" ifadesini kullandı.

Fransa'da 11 Kasım'da Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümü kutlanacak. Singapur'da 11-15 Kasım tarihleri arasında Doğu Asya zirvesi gerçekleştirilecek, zirvede Putin ve Trump'ın da olması bekleniyor.

Kasım sonu ve aralık başında da Arjantin'de G20 zirvesinin yapılması planlanıyor.