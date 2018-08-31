Peskov: Trump ve Putin bu yıl 3 kez bir araya gelebilir

Rusya tarafının Trump ile görüşmeler gerçekleştirilmesi için istekli olduğunu belirten Peskov, bu ülkelerde üst düzey görüşmelerin yapılması ihtimalini de dışlamadı.
Peskov görüşmelerle ilgili "Karşılıklı anlaşmaya bağlı" ifadesini kullandı.
Fransa'da 11 Kasım'da Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümü kutlanacak. Singapur'da 11-15 Kasım tarihleri arasında Doğu Asya zirvesi gerçekleştirilecek, zirvede Putin ve Trump'ın da olması bekleniyor.
Kasım sonu ve aralık başında da Arjantin'de G20 zirvesinin yapılması planlanıyor.
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