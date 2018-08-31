Rusya, Nisan 2019'dan itibaren ABD'li astronotları UUİ'ye götürmeyecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov'a göre, ABD'li astronotlar nisan ayından sonra Soyuz-MS uzay aracıyla UUİ'ye getirilip götürülmeyecek.

Füze ve uzay şirketi Energiya'da yapılan bir toplantıda konuşan Borisov "NASA ile olan ABD'li astronotların UUİ'ye Soyuz-MS uzay aracı ile götürülüp getirilmesine ilişkin sözleşmemiz Nisan 2019'da sona eriyor" dedi.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA,) Boeing şirketi aracılığıyla Energiya şirketinden Rus Soyuz-Ms uzay aracında UUİ'ye yolculuk için 5 kişilik yer kiralamıştı.

ABD, 2019'dan itibaren astronotlarını UUİ'ye kendisi taşımayı planlıyor.

Rusya'nın 2021 yılında kadar UUİ'ye 13 kez uzay aracı göndermeyi planladığını da söyleyen Borisov Kasım 2019'da da çok fonksiyonlu bir laboratuvar modülü olan ‘Nauka' modülünün UUİ'ye gönderileceğini kaydetti.