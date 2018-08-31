Lavrov: Suriye, topraklarındaki militanları def etme hakkına sahip

Lavrov, Moskova'da Eritre Dışişleri Bakanı Osman Saleh'le bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Lavrov'a Rusya ve Türkiye arasında İdlib konusunda mutabakat sağlanıp sağlanmayacağı soruldu.
Lavrov, "Rusya ve Türkiye arasında mutabakat sağlanıp sağlanmayacağından söz ettiniz ancak Suriye'yi unuttunuz. Bu, her şeyden önce egemenliğini sağlama, militanları topraklarından def etme ve imha etme hakkına sahip Suriye'deki meşru hükümeti ilgilendiriyor" dedi.
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