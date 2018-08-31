Lavrov: Suriye, topraklarındaki militanları def etme hakkına sahip

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Suriye'nin İdlib kentindeki eylemlerini gizleme planı bulunmadığını söyledi. Lavrov, Suriye hükümetinin topraklarındaki militanları def etme hakkına sahip olduğunu da belirtti.

Lavrov, Moskova'da Eritre Dışişleri Bakanı Osman Saleh'le bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Lavrov'a Rusya ve Türkiye arasında İdlib konusunda mutabakat sağlanıp sağlanmayacağı soruldu.

Lavrov, "Rusya ve Türkiye arasında mutabakat sağlanıp sağlanmayacağından söz ettiniz ancak Suriye'yi unuttunuz. Bu, her şeyden önce egemenliğini sağlama, militanları topraklarından def etme ve imha etme hakkına sahip Suriye'deki meşru hükümeti ilgilendiriyor" dedi.