Rusya Hariciye ve Savunma Politikaları Konseyi Başkanı Fyodor Lukyanov, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Aleksandr Zaharçenko suikastının çok daha tehlikeli olayların tetikleyicisi olabileceğini söyledi.

Zaharçenko'nun Donetsk'in merkezindeki bir restorana düzenlenen saldırıda öldürülmesini yorumlayan Lukaynov, "Zaharçenko suikastı, çok daha tehlikeli olayların tetikleyicisi olabilir. Minsk sürecinin çıkmaza girdiği çok uzun süredir bilinen bir şey. Rusya ve ABD arasındaki son derece karmaşık ve gergin ilişkileri göz önüne aldığımızda, bu patlama, Ukrayna krizini yeniden ön plana çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

Zaharçenko'nun bugün Donetsk'in merkezindeki bir restoranda meydana gelen patlamada hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sputnik'e açıklama yapan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) güvenlik güçlerinde bir kaynak, "DNR Başkanı Aleksandr Zaharçenko, Separ kafesinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti. Gelir ve Vergiler Bakanı Timofeyev de yaralandı" demişti.