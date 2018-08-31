Putin: Zaharçenko cinayetini düzenleyenler istikrarsızlık peşinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Aleksandr Zaharçenko'nun öldürülmesi dolayısıyla başsağlığı telgrafı yolladı.

Putin ''Aleksandr Zaharçenko’nun sisnsice öldürülmesi, terör, şiddet, korku yayma yolunu seçenlerin, bu ihtilafın barışçıl, siyasi yollardan çözülmesini istemediklerinin, güneybatı halkıyla gerçek bir diyaloğa girmek istemediklerinin, durumu istikrarsızlaştırmak üzerine, Donbass halkına diz çöktürmek üzerine oyun oynadıklarının fazladan bir kanıtı'' dedi.

'FAİLLER VE ORGANİZATÖRLER CEZALANDIRILACAK'

Bu cinayetinin organizatör ve faillerinin cezalandırılacağı mesajını veren Rusya Devlet Başkan, ''Bu suçun organizatör ve faillerinin hak ettikleri cezayı çekeceklerini umuyorum'' ifadelerini kullandı.

'SORUMLULUK ÜSTLENEN GERÇEK BİR HALK LİDERİ'

Zaharçenko’nun gerçek bir halk lideri, cesur ve kararlı biri ve Donbass vatanseveri olduğuna dikkat çeken Putin, telgrafını şöyle noktaladı:

''Doğduğu topraklar için zor bir zamanda onları savunmaya girişti, büyük bir kişisel sorumluluk üstlendi, insanlara önderlik etti.''