Putin: Zaharçenko cinayetini düzenleyenler istikrarsızlık peşinde

Putin ''Aleksandr Zaharçenko’nun sisnsice öldürülmesi, terör, şiddet, korku yayma yolunu seçenlerin, bu ihtilafın barışçıl, siyasi yollardan çözülmesini istemediklerinin, güneybatı halkıyla gerçek bir diyaloğa girmek istemediklerinin, durumu istikrarsızlaştırmak üzerine, Donbass halkına diz çöktürmek üzerine oyun oynadıklarının fazladan bir kanıtı'' dedi.
'FAİLLER VE ORGANİZATÖRLER CEZALANDIRILACAK'
'SORUMLULUK ÜSTLENEN GERÇEK BİR HALK LİDERİ'
Zaharçenko’nun gerçek bir halk lideri, cesur ve kararlı biri ve Donbass vatanseveri olduğuna dikkat çeken Putin, telgrafını şöyle noktaladı:
''Doğduğu topraklar için zor bir zamanda onları savunmaya girişti, büyük bir kişisel sorumluluk üstlendi, insanlara önderlik etti.''
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)