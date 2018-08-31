Donetsk: Ukrayna ordusu cepheye askeri teçhizat yığınağı yapıyor

© REUTERS / Alexander Ermochenko Donetsk: Zaharçenko suikastının arkasında ABD var

DNR'in bugün bombalı saldırıda hayatını kaybeden Başkanı Aleksandr Zaharçenko'nun danışmanı Aleksandr Kazakov, "Az önce (DNR) Savunma Bakanı ile konuştum. Volnovaha-Dokuçayevsk dahil bazı yönlerde Ukrayna ordusunun yoğun hareketliliğinin gözlemlendiğini söyledi" diye açıkladı.

Volnovaha-Dokuçayevsk yönünde tank ve zırhlı araç hareketinin tespit edildiğini söyleyen Kazakov, "Bu bağlamda bizim Birinci Kolordusu ve diğer tüm silahlı birliklerimiz alarma geçirildi" diye kaydetti.

‘ZAHARÇENKO CİNAYETİ'NİN ARDINDAN UKRAYNA ORDUSU SAVAŞA HAZIR DURUMA GETİRİLDİ'

DNR Harekat Komutanlığı İkinci Başkanı Eduard Basurin de, "Bu kinik cinayet, bu terör eylemi meydana geldikten hemen sonra cephe hattında ordu birliklerinin hareketi tespit edildi. Ukrayna askerleri savaşa hazır duruma getirildi" diye bildirdi.

Basurin, "Bunun, Ukrayna ve ABD gizli servislerinin planladığı saldırıya geçiş dahil cephe hattında ve genel olarak cumhuriyetimizdeki durumu istikrarsızlaştırmanın bir zincir olduğunu düşünüyoruz" diye ekledi.