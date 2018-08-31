Avrasya'nın en iyi üniversiteleri sıralamasında Moskova Devlet Üniversitesi 1. oldu

Times Higher Education, Avrasya'nın en iyi üniversitelerini belirledi. Moskova Devlet Üniversitesi, en iyi Avrasya üniversiteleri sıralamasında 1. oldu. Listede Rusya'dan 27, Türkiye'den 22 üniversite yer aldı.

Listedeki birinciliği elde eden Moskova Devlet Üniversitesi, ayrıca bölgedeki en iyi eğitim ortamı, araştırma imkanları ve uluslararası görünüm açısından da zirveyi elde etti.

Avrasya'nın en iyi üniversiteleri listesinin ilk üçünde yer alan diğer üniversiteler de Rusya üniversiteleri oldu. Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü listede ikinci sıraya yerleşirken, üçüncü sırada da Tomsk Politeknik Üniversitesi yer aldı.

74 üniversitenin sıralandığı listede en çok eğitim kurumuyla temsil edilen ülke, listedeki üniversitelerin üçte birinin yer aldığı (27) Rusya olurken, Rusya'yı 22 üniversite ile Türkiye takip etti. Listede en fazla eğitim kurumuyla temsil edilen üçüncü ülke ise 18 üniversiteyle İran oldu.

İran'daki Babol Noşirvani Teknik Üniversitesi listede 4. sırada yer aldı. Türkiye'den ise İstanbul Teknik Üniversitesi 19. sıraya yerleşti.

Times Higher Education, sıralamada Avrasya'daki 16 ülkeyi esas aldı. Bu ülkeler şöyle: Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Moldova, Rusya, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan.

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