Rusya: Zaharçenko cinayetinin arkasında Kiev’in olduğuna hiç şüphe yok

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Zaharova, "Bu terör eyleminin arkasında Kiev rejiminin durduğuna şimdi hiç şüphe yok" dedi.

Zaharova, "Bu açıktı, bu eğilim ortadaydı, Kiev rejimi bu yöntemi daha önce de defalarca denedi. Şimdi hiç şüphe yok" diye ekledi.

DNR Başkanlık Ofisi Sözcüsü Alyona Alekseyeva, DNR Başkanı Aleksandr Zaharçenko'nun ölümüyle sonuçlanan saldırıyı işleyenlerin kimliklerinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Alekseyeva ayrıca "Güvenlik güçleri, teröristlerin kimliklerini tespit etmeyi başardı. Onlardan gelen verilere göre patlama, Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından sipariş edildi" dedi.