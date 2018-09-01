Rusya: DTÖ'den çıkması halinde ABD’nin kendisi de zarar görür

Açıklamada "Kuralsız oynamaktan ABD ekonomisi de zarar görecektir. Bu nedenle ABD iş dünyasının Trump'a tehditlerini gerçeğe dönüştürmesine izin vermesi pek mümkün değil. Ayrıca DTÖ'den çıkmak için yalnızca Trump'ın isteği yeterli olmayacaktır. ABD Kongresi'nin de bu yönde karar vermesi gerekir" ifadeleri kullanıldı.
ABD'nin ihracat bakımından dünyada ikinci sırada yer aldığı belirtilen açıklamada bu nedenle dış pazarlarda kârlı ve istikrarlı koşul arayışında olduğu kaydedildi. Açıklamaya göre, ABD'nin DTÖ'den çıkması halinde bu koşulları yaratmak için AB, Çin ve diğer ülkeler dahil tüm ticari partnerleriyle ticari anlaşmalar imzaması gerekiyor. Anlaşmalardaki koşulların da DTÖ'deki koşullardan daha iyi olması da pek mümkün değil.
ABD Başkanı Donald Trump, Bloomberg'e yaptığı açıklamada bir değişiklik yapılmazsa DTÖ'den ABD'yi çıkarmaya hazır olduğunu söylemişti.
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