Rusya: DTÖ'den çıkması halinde ABD’nin kendisi de zarar görür

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ABD iş dünyasının Başkan Donald Trump’ın Dünya Ticaret Örgütü’nden (DTÖ) çıkma tehditlerini gerçekleştirmesine izin vermesinin pek mümkün olmadığı açıklamasını yaptı. Açıklamada, tehdidin gerçeğe dönüşmesi halinde ABD’nin de zarar göreceği kaydedildi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Trump'ın DTÖ'den çıkma tehditlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada "Kuralsız oynamaktan ABD ekonomisi de zarar görecektir. Bu nedenle ABD iş dünyasının Trump'a tehditlerini gerçeğe dönüştürmesine izin vermesi pek mümkün değil. Ayrıca DTÖ'den çıkmak için yalnızca Trump'ın isteği yeterli olmayacaktır. ABD Kongresi'nin de bu yönde karar vermesi gerekir" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin ihracat bakımından dünyada ikinci sırada yer aldığı belirtilen açıklamada bu nedenle dış pazarlarda kârlı ve istikrarlı koşul arayışında olduğu kaydedildi. Açıklamaya göre, ABD'nin DTÖ'den çıkması halinde bu koşulları yaratmak için AB, Çin ve diğer ülkeler dahil tüm ticari partnerleriyle ticari anlaşmalar imzaması gerekiyor. Anlaşmalardaki koşulların da DTÖ'deki koşullardan daha iyi olması da pek mümkün değil.

ABD Başkanı Donald Trump, Bloomberg'e yaptığı açıklamada bir değişiklik yapılmazsa DTÖ'den ABD'yi çıkarmaya hazır olduğunu söylemişti.