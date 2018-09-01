Rusya, Kuzey Deniz Yolu'nu geliştirmeye devam edecek

© Sputnik / Igor Russak Dvorkoviç: Kuzey Deniz Yolu üzerinden kargo teslimi 20 kat artacak

Rusya'nın bölgelerini geliştirme programının finansmanıyla ilgili konuların ele alındığı toplantıda konuşan Medvedev, "Kuzey Deniz Yolu'nu geliştirmeye, Arktik'te deniz taşımacılığını temin etmeye ve kalkınmayı destekleyici bölgeler oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu hususların bölgenin endüstriyel açıdan keşfi için önem taşıdığını belirten Medvedev, bölgenin devasa ekonomik potansiyelinin ortaya çıkarılması için de gelecekte yoğun çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.