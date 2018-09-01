Putin, Özbekistan Devlet Başkanı’nı Bağımsızlık Günü'nü dolayısıyla kutladı

Kremlin basın servisinin bildirdiğine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyeva'yı Cumhuriyetin Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutladı ve iki ülkenin stratejik ortaklığının devamına olan güvenini dile getirdi.

© Sputnik / Vladimir Pirogov Kırgızistan ile Özbekistan topraklarını takas edebilir

Putin, Mirziyoyev'e Cumhuriyetin Bağımsızlık Günü dolayısıyla bir tebrik mesajı gönderdi.

Putin mesajında, Özbekistan'ın sosyo-ekonomik kalkınmada elde ettiği başarıları ve ülkenin uluslararası arenada güçlenen otoritesine vurgu yaptı.

Putin ayrıca, iyi dostluk ve iyi komşuluk geleneklerine dayanan iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinerek ikili stratejik ortaklık ve ittifakın daha aktif bir şekilde genişlemesine olan inancının tam olduğunu kaydetti.