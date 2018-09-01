Putin, Özbekistan Devlet Başkanı’nı Bağımsızlık Günü'nü dolayısıyla kutladı

Putin, Mirziyoyev'e Cumhuriyetin Bağımsızlık Günü dolayısıyla bir tebrik mesajı gönderdi.
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Putin mesajında, Özbekistan'ın sosyo-ekonomik kalkınmada elde ettiği başarıları ve ülkenin uluslararası arenada güçlenen otoritesine vurgu yaptı.
Putin ayrıca, iyi dostluk ve iyi komşuluk geleneklerine dayanan iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinerek ikili stratejik ortaklık ve ittifakın daha aktif bir şekilde genişlemesine olan inancının tam olduğunu kaydetti.
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