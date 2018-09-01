Devlet Duması, Suriye'deki Amerikan hedefleri listesiyle ilgili haberlere yorum yaptı

© REUTERS / Maxim Shemetov Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’dan Türkiye’ye Zafer Bayramı tebriği

Daha önce basında, ABD askeri istihbarat yetkilileri tarafından belirlenen Suriye'deki hedef listesi hakkında bilgiler yayınlanmıştı. Gözlemciler bunu, ABD'nin Suriye'de olası hava saldırılarına hazırlık olarak yorumlamıştı.

Aleksandr Şerin'e göre, Washington'un hedefi sadece Suriye ordusuna ciddi zararlar vermek değil, aynı zamanda Rusya'nın saygınlığı ve otoritesine de darbe vurmaktır.

ABD'nin gerçekten de Suriye'ye saldırı düzenleyeceğini, çünkü bu tür eylemlerin Washington için tüm dünyayı korku içinde tutmak ve ekonomisine destek sağlamak için "hayati öneme sahip" olduğunu belirten Şerin, "ABD uzun bir reklam ve duyuruyla yeni bir popüler gösteri yapmaya hazırlanıyor" dedi.