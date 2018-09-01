Jirinovski: Zaharçenko suikastı Poroşenko’nun 'yararına'

Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovskii, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DNR) lideri Aleksandr Zaharçenko’nun öldürülmesinin, Ukrayna’da yaklaşan başkanlık seçimlerinden dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun yararına olduğunu söyledi.

Sputnik'e konuyla ilgili bir açıklama yapan Jirinovski, "Bu (suikast) Poroşenko'nun yararına. Mayıs'ta seçimler olacak, 8 ay kaldı. Poroşenko barışçıl yollardan kazanamaz. Fakat gerilimi tırmandırır ve çatışmaya dönüştürürse, olağanüstü hal ilan eder ve seçimleri 2-3 yıl ileriye kaydırır, böylelikle seçimler 2022, 2023'te olur. Yani tüm bunlar özellikle yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Jirinovski ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın da önümüzdeki kasımda yapılacak Kongre seçimlerinde bu durumu kendi lehine çevirmeye çalışacağını sözlerine ekledi.

DNR lideri Aleksandr Zaharçenko, dün akşam Donetsk'in merkezindebulunan ‘Separ' adlı kafede meydana gelen patlamada hayatını kaybetmiş, Gelir ve Vergiler Bakanı Alestandır Timofeyev ise ağır yaralanmıştı. Zaharçenko'nun korumasının da hayatını kaybettiği patlamada Acil Durumlar Bakanlığı'nın verilerine göre 11 kişi de yaralandı.

© Sputnik / Sergey Guneev Peskov: Zaharçenko'nun öldürülmesi bölgedeki gerilimi artırdı

DNR yetkilileri olayın bir terör eylemi olduğunu açıkladı, DNR'nin geçici başkanı Dmitry Trapeznikov, Zaharçenko'yu öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan birkaç kişinin bu cinayetin arkasında Kiev'in olduğunu doğruladıklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ''Aleksandr Zaharçenko'nun sisnsice öldürülmesi, terör, şiddet, korku yayma yolunu seçenlerin, bu ihtilafın barışçıl, siyasi yollardan çözülmesini istemediklerinin, güneybatı halkıyla gerçek bir diyaloğa girmek istemediklerinin, durumu istikrarsızlaştırmak üzerine, Donbass halkına diz çöktürmek üzerine oyun oynadıklarının fazladan bir kanıtı'' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, bu cinayetin arkasında Kiev'in olduğundan hiç şüphe olmadığını belirtti.