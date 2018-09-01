Medvedev: Zaharçenko cinayeti, ahlakı ayaklar altına alan bir suç

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) lideri Aleksandr Zaharçenko’nun akraba ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti ve işlenen cinayetin ahlakı ayaklar altına alan bir suç olduğunu belirtti.

Rusya Bakanlar Kabinesi'nin sitesinde yayınlanan telgrafta, "Donbass lideri, ahlaki değerleri ayaklar altına alınarak işlenen bir suç neticesinde yaşamını yitirdi. Aleksandr Vladimiroviç (Zaharçenko) hiçbir zaman kendi prensiplerine ihanet etmedi, her zaman ve her şeyde sonuna kadar gitti, cesur ve prensip sahibi bir politikacıydı" ifadelerine yer verildi.

DNR lideri Aleksandr Zaharçenko, dün akşam Donetsk'in merkezindebulunan ‘Separ' adlı cafe-restoranda meydana gelen patlamada hayatını kaybetmiş, Gelir ve Vergiler Bakanı Alestandır Timofeyev ise ağır yaralanmıştı. Zaharçenko'nun korumasının da hayatını kaybettiği patlamada Acil Durumlar Bakanlığı'nın verilerine göre 11 kişi de yaralandı.

DNR yetkilileri olayın bir terör eylemi olduğunu açıkladı, DNR'nin geçici başkanı Dmitry Trapeznikov, Zaharçenko'yu öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan birkaç kişinin bu cinayetin arkasında Kiev'in olduğunu doğruladıklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ''Aleksandr Zaharçenko'nun sisnsice öldürülmesi, terör, şiddet, korku yayma yolunu seçenlerin, bu ihtilafın barışçıl, siyasi yollardan çözülmesini istemediklerinin, güneybatı halkıyla gerçek bir diyaloğa girmek istemediklerinin, durumu istikrarsızlaştırmak üzerine, Donbass halkına diz çöktürmek üzerine oyun oynadıklarının fazladan bir kanıtı'' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, bu cinayetin arkasında Kiev'in olduğundan hiç şüphe olmadığını belirtti.