Dağıstan’da güvenlik güçlerine ateş açan bir kişi öldürüldü

Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde, üvenlik güçlerine ateş açan bir kişinin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

© Sputnik / Konstantin Chalabov Dağıstan’da terör operasyonu: 9 militan ölü olarak ele geçirildi

Dağıstan Emniyet Teşkilatı'ndan bir kaynağın, Rus basınına yaptığı açıklamada Dağıstan Cumhuriyeti'ne bağlı Hasavyurt bölgesinde güvenlik güçlerine ateş açan silahlı kişinin ölü olarak ele geçirildiğini belirtti.

Yetkili, "Toturbiykala ve Endirey köylerinin arasında silahlı bir kişi tespit edildi. Teslim olma çağrısı üzerine güvenlik güçlerine ateş açan bu kişi, çıkan çatışmada öldürüldü" diye konuştu.

'ÖLDÜRÜLEN KİŞİ POLİSLERE YÖNELİK SALDIRIYA KARIŞMIŞ OLABİLİR'

Yetkili, "Güvenlik güçleri, öldürülen kişinin daha önce Toturbiykala köyünde görevli polislere yönelik saldırıya karışmış olabileceğini tahmin ediyor" ifadelerini kullandı.