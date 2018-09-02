Peskov: Putin Poroşenko'yla görüşmesinde tehditkâr üslup kullanmadı

Peskov, "Ukrayna'da Devlet Başkanı Poroşenko'nun başlatmış olduğu savaş eylemleri sürerken çok gergin geçen müzakereler sırasında Putin elbette ki Poroşenko'ya iltifat etmedi. Şöyle düşünebilirsiniz, Putin sert, açık ve çok anlaşılır bir biçimde konuştu. Ancak kesinlikle tehditkâr üslup kullanılmadı" diye konuştu.
‘POLİTİKACILARLA İLGİLİ AÇIKLANAN GİZLİ BİLGİLER ZARAR VERİCİ'
Politikacıların yaptığı görüşmelerle ilgili gizli bilgilerin yayılmasının çoğu zaman gerçeği yansıtmadığını ve ilişkilere zarar verdiğini söyleyen Peskov, "Bu tür ‘sızmalar' çoğu zaman gerçeği yansıtmıyor ve zarar veriyor. Bu konuda ancak üzüldüğümü ifade edip, Rusya'nın her zaman bu alandaki terbiye kurallarına uymaya gayret gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Bu tür bilgilere açıklık getirilmesinin, faal politikacılarla ilgili olduğu için doğru olmadığına dikkat çeken Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Daha önce Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande'ın yayınlanan anılarında Rus lider Vladimir Putin'in Ukraynalı mevkidaşı Pyotr Poroşenko'ya ‘Ukrayna ordusunu ezebileceğini' söylediği ileri sürülmüştü. Kremlin'se söz konusu iddiaları doğrulamamıştı.
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