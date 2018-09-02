Peskov: Putin Poroşenko'yla görüşmesinde tehditkâr üslup kullanmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynalı mevkidaşı Pyotr Poroşenko ile 2015'te yaptığı görüşmede sert ve anlaşılır bir biçimde konuştuğunu, ancak tehditkâr üslup kullanmadığını belirtti.

Rus televizyon kanalı Rossiya 1'e konuşan Peskov, Fransız basınının eski Cumhurbaşkanı François Hollande'ın yayınladığı anılarında, Putin'in 2015'te yapılan Normandiya Dörtlüsü zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'yu ‘tehdit ettiği' yönündeki haberleri değerlendirdi.

Peskov, "Ukrayna'da Devlet Başkanı Poroşenko'nun başlatmış olduğu savaş eylemleri sürerken çok gergin geçen müzakereler sırasında Putin elbette ki Poroşenko'ya iltifat etmedi. Şöyle düşünebilirsiniz, Putin sert, açık ve çok anlaşılır bir biçimde konuştu. Ancak kesinlikle tehditkâr üslup kullanılmadı" diye konuştu.

‘POLİTİKACILARLA İLGİLİ AÇIKLANAN GİZLİ BİLGİLER ZARAR VERİCİ'

Politikacıların yaptığı görüşmelerle ilgili gizli bilgilerin yayılmasının çoğu zaman gerçeği yansıtmadığını ve ilişkilere zarar verdiğini söyleyen Peskov, "Bu tür ‘sızmalar' çoğu zaman gerçeği yansıtmıyor ve zarar veriyor. Bu konuda ancak üzüldüğümü ifade edip, Rusya'nın her zaman bu alandaki terbiye kurallarına uymaya gayret gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bu tür bilgilere açıklık getirilmesinin, faal politikacılarla ilgili olduğu için doğru olmadığına dikkat çeken Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayır, bu normal değil. Daha çok bu bilgilerin açığa çıkarılmasının doğru olmadığı söylenebilir. Genelde faal olmayan politikacıların yer aldığı bazı şeylerin üzerindeki sır kaldırılır, açıklık getirilir. Örneğin Bay Hollande, faal olmayan bir politikacı, fakat hala görevde olan ve Ukrayna işleri gibi hassas alanlarda çalışmalarına devam eden kişiler hakkında konuşmak çok ta doğru bir şey değil."

Daha önce Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande'ın yayınlanan anılarında Rus lider Vladimir Putin'in Ukraynalı mevkidaşı Pyotr Poroşenko'ya ‘Ukrayna ordusunu ezebileceğini' söylediği ileri sürülmüştü. Kremlin'se söz konusu iddiaları doğrulamamıştı.