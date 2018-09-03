Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesinde İdlib’de kimyasal saldırı provokasyonu ihtimali de konuşulacak

İzvestiya gazetesine konuşan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'a cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geleceği üçlü zirvenin gündeminde kimyasal saldırı provokasyonunun olup olmadığı soruldu.

Uşakov "Bu konu, Suriye krizi her yönüyle, tüm can sıkıcı noktalar görüşülecek" yanıtını verdi.

Uşakov, Putin'in üçlü zirvenin yanı sıra Erdoğan ve Ruhani ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştireceğini ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de militanlarca kimyasal saldırı provokasyonunun planlandığı, bu saldırıdan Şam'ın suçlanacağı ve bu bahane ile ABD'nin, Suriye'yi vurmak istediği uyarısını yapmıştı.