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15:20 03 Eylül 2018
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    Sergey Lavrov

    Lavrov: Rusya ve ABD yeniden partner olacak, ama yakında değil

    © REUTERS / Sergei Karpukhin/File Photo
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile ilişkilerin yakın gelecekte çok parlak olmayacağını, ancak nihayetinde ikili ilişkilerde gerçek bir partnerlik ilişkisine dönüleceğinden emin olduğunu söyledi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey lavrov
    © Sputnik /
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    Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü öğrencileriyle bir araya gelen Lavrov "Yakın gelecekte Rusya-ABD ilişkileri pek parlak olmasa da, eminim ki en sonunda gerçek bir stratejik partner ilişkisi düzeyine çıkılacaktır. Nitekim İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiktik" dedi.

    ‘İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞTİRMEK ABD'YE BAĞLI, BİZ HAZIRIZ'

    Açıklamalarına "Rusya ile ABD iyi geçinirse, bundan tüm dünya kazanır. Daha az kargaşa, daha az kriz olur, daha az kan dökülür" diyen Lavrov, ilişkilerin iyi olmasının iki ülkeye ekonomik anlamda daha fazla kazandıracağını ifade etti.

    Moskova'nın ilişkileri geliştirmeye ve diyaloğa hazır olduğunu Lavrov, ilişkilerdeki bir gelişmeye gitmenin Washington'a bağlı olduğunu kaydetti.

    Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
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    Lavrov, sivil toplum alanındaki ilişkilerin eskisi gibi iyi gittiğini belirterek şöyle devam etti: "Fort Ross (Kaliforniya'daki bir Rus kalesi) isimli harika bir ortak projemiz var, bu ABD'deki Rus mirası. Her yıl Kaliforniya'da, bu Rus bölgesinde bir araya geliniyor. ABD-Rusya iş konseyi var, önümüzdeki günlerde bu konseyin bir toplantısı olacak. ‘ABD'yi yeniden büyük yapmak isteyen' politikacılar, adlarına hareket ettikleri halka kulak vermeli."

     

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    Etiketler:
    Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD, Rusya
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