Peskov: Bu, ABD’nin Rusya’nın iç işlerine müdahale etmeye çalıştığını gösteriyor

New York Times'ın haberinde FBI ve ABD Adalet Bakanlığı'nın Rus işadamı Oleg Deripaks'ı Washington'la işbirliği yapmaya zorladığı ileri sürüldü. Haberde Rusya'nın 2016 seçimlerinde Donald Trump'a yardım ettiği iddialarına ilişkin bilgi vermesi istenen Deripaks'ın yanı sıra 5 Rus oligarkın daha Washington'ın kendi safına çekmeye çalıştığı isimler arasında olduğu ve girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.

Konuyla ilgili yorumda bulunan Peskov, bu adımların ABD'nin Rusya'nın iç işlerine müdahale girişiminde bulunduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Peskov ayrıca "ABD son yıllarda istihbarat alanında çok kabaca davranıyor, Rusya vatandaşlarını kendi safına çekip onlara psikolojik ve başka türlü baskılarda bulunuyor. Bu tür haberler bizi düşünmeye zorluyor, bunlar ABD tarafından yapılanların gözle görülür kanıtı. Oleg Deripaks gibi çok büyük bir iş altyapısının yöneticisine yönelik böyle adımlar atılması, ABD'nin Rusya'nın içişlerine müdahale etme girişimleri olduğunu ortaya koyuyor " dedi.