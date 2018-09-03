Peskov: Zaharçenko’nun öldürülmesi Minsk sürecinden çekileceğimiz anlamına gelmiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) lideri Aleksandr Zaharçenko’nun bombalı suikaste kurban gitmesinin ardından Rusya’nın Minsk sürecinden çıkmak gibi bir niyeti olmadığını ifade etti.

© Sputnik / Сергей Аверин Zaharçenko'nun cenazesi toprağa verildi

DNR lideri Aleksandr Zaharçenko'nun öldürülmesiyle ilgili konuşan Peskov "Terör saldırısının ardından Ukrayna tarafı ile bir şeyler konuşmak zor. Fakat bir kez daha tekrarlayayım, bu Rusya'nın Minsk anlaşmaları sürecinden çekileceği anlamına gelmiyor" dedi.

Kiev'in Minsk anlaşmalarının uygulanması sürecini yavaşlattığını ve Moskova'nın her zaman bu sürece riayet ettiğini ifade eden Peskov, bir sonuca ulaşmak için sürekli görüşmelerin yürütüldüğünü de ekledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Minsk sürecinin durmasını engellemek için elinden geleni yaptığını vurguladı.

DNR lideri Aleksandr Zaharçenko, geçen akşam Donetsk'in merkezinde bulunan ‘Separ' adlı kafede meydana gelen patlamada hayatını kaybetmiş, Gelir ve Vergiler Bakanı Alestandır Timofeyev ise ağır yaralanmıştı. Zaharçenko'nun korumasının da hayatını kaybettiği patlamada Acil Durumlar Bakanlığı'nın verilerine göre 11 kişi de yaralanmıştı.

DNR yetkilileri olayın bir terör eylemi olduğunu açıkladı, DNR'nin geçici başkanı Dmitry Trapeznikov, Zaharçenko'yu öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan birkaç kişinin bu cinayetin arkasında Kiev'in olduğunu doğruladıklarını belirtti.