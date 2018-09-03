‘Zaharçenko cinayeti soruşturmasına FSB uzmanları yardımcı oluyor’

Beseda, "Uluslararası teröre karşı mücadele bağlamında silah kaçakçılığına karşı mücadele" başlıklı konferansta konuştu.
© Sputnik / Сергей Аверин
Saldırıyı muhtemelen Ukrayna gizli servislerin organize ettiğini söyleyen Beseda, "Biz öyle olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Aleksandr Zaharçenko'nun ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından gözaltına alınan birkaç kişi, saldırının Kiev'in provokasyonu olduğunu doğrulamıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi tüm suçlamaları reddediyor.
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