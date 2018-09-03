‘Zaharçenko cinayeti soruşturmasına FSB uzmanları yardımcı oluyor’

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilisi Sergey Beseda, kurum uzmanlarının Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Aleksandr Zaharçenko cinayetiyle ilgili soruşturmaya yardımcı olduğunu belirtti.

© Sputnik / Сергей Аверин Zaharçenko'nun cenazesi toprağa verildi

Beseda, "Uluslararası teröre karşı mücadele bağlamında silah kaçakçılığına karşı mücadele" başlıklı konferansta konuştu.

Saldırıyı muhtemelen Ukrayna gizli servislerin organize ettiğini söyleyen Beseda, "Biz öyle olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Aleksandr Zaharçenko'nun ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından gözaltına alınan birkaç kişi, saldırının Kiev'in provokasyonu olduğunu doğrulamıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi tüm suçlamaları reddediyor.