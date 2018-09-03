Rus savaş muhabirine canlı yayında saldırı

Rus televizyonu Perviy Kanal’daki Vremya Pokajet (Zaman Gösterir) adlı programının canlı yayını sırasında, Donetsk’ten bağlanan Rus savaş muhabiri Semyon Pegov, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko'nun hayatını kaybettiği saldırının ardından bölgedeki durumu bildiren Rus savaş muhabiri Pegov bir anda üniformalı bir kişi tarafından kaba bir şekilde itildi. Pegov, saldırganın elinden kurtulmayı başardı ve programın sunucusu Artyom Şeynin ile konuşmaya devam ederken arka planda kavga çıktı.
Savaş muhabiri, "Her şey normal. Bu, tamamen deli bir insanın provokasyonu. Ama arkadaşlar onu buradan uzaklaştırdı" dedi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti liderinin ölümünden sonra bölgedeki durumun ‘oldukça sinirli' olduğunu aktaran Pegov, "Ama bu genç gibi sinirlerine hakim olamayan insanlar, onlar bizimle değil. Bizimle olanlar, tek saniye bile gevşemiyor, tek saniye bile hislerini belli etmiyor. Tüm arkadaşlar hazır. Onlar sert duruşlarını sürdürüyor ve her an her türlü provokasyona sert biçimde yanıt vermeye hazır" ifadelerini kullandı.
Saldırganın kimliği ve saldırma nedenleri henüz bilinmiyor.
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