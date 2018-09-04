Peskov'dan 'İdlib'de hata yaparsınız' diyen Trump'a yanıt: Kusurlu ve kapsamsız bir yaklaşım

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye ordusunun teröristlerin kontrolünde kalan son yer olan İdlib’e saldırmasının büyük bir insanlık trajedisine sebep olacağı ve Rusya ile İran’ın bunda yer almakla hata yapacağı açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunun kusurlu ve kapsamlı bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Trump'ın İdlib operasyonu konusundaki açıklamalarını gazetecilere değerlendiren Peskov, İdlib'de teröristlerle ilgili sorunun muhakkak çözülmesi gerektiğini, Suriye ordusunun da bu sorunu çözmeye hazırlandığını söyledi.

Peskov "Suriye'nin tamamı için çok tehlikeli, olumsuz bir potansiyel taşıyan bu durumu dikkate almadan böyle uyarılar yapmak, kusurlu, kapsamlı olmayan bir yaklaşım" dedi.

Suriye ordusu İdlib operasyonu için yürüttüğü hazırlıklar çerçevesinde vilayet sınırına zırhlı araçlar, tanklar, ağır topçu araçlardan oluşan bir konvoy göndermişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da İdlib'deki ateşkes rejiminin sürekli ihlal edildiğini, iki aydan fazladır bölgeden Suriye ordusu mevzilerine ateş açılıp Hmeymim Hava Üssü'ne bölgeden İHA'lar gönderildiğini belirtmiş ve "Bu duruma sonsuza kadar tahammül edemeyiz" demişti.

Trump Twitter'da "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Suriye'nin İdlib şehrine düşünmeden saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Yüzbinlerce insan ölebilir. Olmasına müsaade etmeyin" ifadesini kullanmıştı.